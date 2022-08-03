Войска России уничтожили склад польского оружия в Львовской области

Шахназаров уверен, что брак Собчак и Богомолов фиктивный: ездят отдыхать по контракту

Блогер Михаил Шахназаров уверяет, что Ксения Собчак и Константин Богомолов отдыхают 3 - 4 раза в год вместе по условиям контракта, который заключили, когда женились.

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