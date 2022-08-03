Войска России уничтожили склад польского оружия в Львовской области
Минобороны России сообщает, что российские войска уничтожили склад оружия, переданного Украине Польшей.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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