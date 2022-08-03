Пелоси встретилась Цай Инвэнь и получила высшую госнаграду Тайваня

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси встретилась с президентом Тайваня Цай Инвэнь и получила высшую гражданскую награду страны — Орден Благожелательных облаков, сообщает местное информагентство Focus Taiwan.

"Сегодня наша делегация прибыла на Тайвань, чтобы дать понять, что мы не откажемся от своих обязательств перед Тайванем и гордимся нашей прочной дружбой", - заявил спикер Палаты представителей США.

Пелоси считает, что "сейчас, как никогда ранее, солидарность Америки с Тайванем имеет решающее значение, и это послание, которое мы несем сюда".

Поблагодарив за награду, она сказала, что выставит награду в своем офисе Капитолия и с гордостью покажет ее как символ дружбы между Соединенными Штатами и Тайванем.

Президент Тайваня также заверила ее в дружбе и поблагодарила за "выражение последовательной политики США в поддержку независимости Тайваня" и назвала Пелоси одним из "самых преданных друзей" острова.

"Перед лицом преднамеренно повышенной военной угрозы Тайвань не отступит. Мы будем решительно отстаивать суверенитет нашей страны и продолжать держать линию защиты демократии", — сказала президент Цай.

Она добавила, что ее страна хочет "сотрудничать и работать в единстве со всеми демократиями мира, чтобы совместно защищать демократические ценности".

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань был осужден Китаем, Россией, Гонконгом и Северной Кореей. Пекин во вторник заявил, что визит спикера Палаты представителей США на Тайвань является "серьезным нарушением принципа одного Китая и окажет серьезное влияние на политические основы китайско-американских отношений".

Китайские военные заявили, что находятся в "повышенной готовности" и проведут учения вокруг Тайваня в ответ на рейс Пелоси. В армии добавили, что начинают серию "целенаправленных военных операций по противодействию ситуации".

Белый дом ответил на эти обвинения, заявив, что Китай использует визит Нэнси Пелоси в Тайбэй для эскалации напряженности в регионе. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что спикер Палаты представителей имеет право посетить Тайвань. Джон Кирби напомнил, что Нэнси Пелоси в прошлом дважды посещала Тайвань и что ее визит не противоречит принципу одного Китая.