The Hill: Тайвань может стать новой Украиной Байдена
Издание The Hill пишет, что Тайвань в скором времени может повторить судьбу Украины.
Всемирно известное издание The Hill пишет, что Тайвань может стать для Джо Байдена своеобразной "Новой Украиной".
"Станет ли Тайвань новой Украиной Байдена?", — пишет здание The Hill.
В материале говорится, что американский президент до сих пор не осознает важность Тайваня для могущества США в мире.
При этом отмечается, что Китай может напасть на Тайвань еще при Байдене, тем самым положив конец господству Штатов.
Опубликовано: Николай Скира
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