The Hill: Тайвань может стать новой Украиной Байдена

Издание The Hill пишет, что Тайвань в скором времени может повторить судьбу Украины.

Всемирно известное издание The Hill пишет, что Тайвань может стать для Джо Байдена своеобразной "Новой Украиной".

"Станет ли Тайвань новой Украиной Байдена?", — пишет здание The Hill.

В материале говорится, что американский президент до сих пор не осознает важность Тайваня для могущества США в мире.

При этом отмечается, что Китай может напасть на Тайвань еще при Байдене, тем самым положив конец господству Штатов.