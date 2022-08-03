Семья Шатунова объявила конкурс на лучший памятник музыканту
3 августа близкие Юрия Шатунова объявили о начале конкурса о создании памятника артисту.
Опубликовано: Елена Калиновская
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