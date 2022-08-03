Россия и Сирия организовали совместные учения - крупнейшие в современной истории арабской страны

Российская и сирийская армии организовали совместные учения. Это самые большие маневры в современной истории Сирии.

Минобороны РФ утром в среду, 3 августа опубликовало кадры совместных военных учений с сирийской армией. В информации, описывающей запись, говорилось, что основным элементом учений было форсирование водных преград в "наступательной операции".

В ходе маневров были проведены имитационные атаки бронетехники. Через броды прошли танки и бронемашины, их движение поддерживалось огнем артиллерии. Кроме того, в учениях принимала участие штурмовая авиация и воздушно-десантные войска, передвигавшиеся на вертолетах.

"Такого масштабного учения проходят впервые в современной истории Сирии", — говорится в сообщении Минобороны России.

Тем временем политическая напряженность на Ближнем Востоке нарастает. В субботу, 30 июля, в Ираке, граничащем с Сирией, сторонники политика-популиста Муктады ас-Садра прорвали бетонные заграждения в Багдаде и вошли в так называемую "зеленую зону", где расположены правительственные здания и посольства иностранных государств, затем ворвалась в парламент. Толпа бросала камни, а вмешавшаяся полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Аналогичная акция протеста прошла в среду.

"Мы призываем к созданию правительства, свободного от коррупции. Этого требуют люди", — сказал Reuters один из протестующих, несший плакаты с фотографией Садра и иракскими флагами.

Сторонники Садра также протестовали перед Верховным судом, который лидер обвинил в том, что он помешал ему сформировать правительство.

Партия Садрf заняла первое место на октябрьских парламентских выборах, но вывела из парламента своих 74 депутата после того, как не смогла сформировать правительство без соперничающих шиитских группировок, большинство из которых, rfr пишет Reuters, поддерживаются Ираном и имеют хорошо вооруженные военизированные структуры.