На территории Европы отключили вещание российского телеканала «НТВ-Мир»

Крупнейший европейский оператор спутниковой связи Eutelsat отключил вещание российского телеканала «НТВ-Мир» на всей территории стран Европейского союза.

Представители оператора спутниковой связи заявили, что причиной отключения российского телеканала «НТВ-Мир» послужило то, что ведущие «упорно называли украинцев нацистами». Стоит отметить, что компания Eutelsat является французской, однако предоставляет услуги на всей территории ЕС.

Выключить трансляцию телеканала «НТВ-Мир» потребовал надзорный орган Франции Arcom. По заявлению представителей ведомства, «российский телеканал рисует не только руководство Украины и армию как приверженцев идеологии нацизма и Третьего рейха, но и весь украинский народ».

Ранее крупнейший европейский оператор спутников связи Eutelsat отключил вещание еще нескольких российских телеканалов по запросам специальных ведомств Европейского союза и отдельных европейских стран.

При этом жители Европы по-прежнему имеют возможность смотреть российские телеканалы через спутники других неевропейских операторов. Тем не менее, их покрытие серьезно ограничено — они покрывают не все страны Европейского союза и Европы в целом.