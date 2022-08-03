Сенатор Пушков: Венгрию заставили ввести санкции против России
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Венгрия и политическое руководство страны были вынуждены ввести санкции против Российской Федерации, то есть, присоединиться к санкциям ЕС.
Алексей Пушков считает, что Венгрию буквально заставили присоединиться к антироссийским санкциям. При этом, если бы страны Европейского союза не оказывали давление на политическое руководства Венгрии, то такого бы не произошло.
Сенатор считает, что парадокс венгерской поддержки России и при этом введения антироссийских санкций объясняется тем, что в ЕС страны не могут быть свободными от управляющих и контролирующих органов, таких как Совет Европы или Европейская комиссия.
Пушков напомнил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прямо заявляет о своей позиции поддержки российской стороны, при этом фактически он номинальное лицо государства. Законы и ограничения принимаются на уровне правительства, а правительство подчинено общим европейским ведомствам.
Ранее Виктор Орбан заявил, что официальный Брюссель не может являться «начальником для Будапешта». После этого в Венгрии был создан Совет обороны с особыми полномочиями для принятия политических решений.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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