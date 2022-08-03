Лавров выступил против того, чтобы Галкина заменить на Олешке в передаче "Лучше всех!"

Музыкальный продюсер Сергей Лавров не поддержал инициативу, согласно которой хотят заменить Максима Галкина на ведущего Александра Олешко в передаче "Лучше всех!".

Продюсер Сергей Лавров поделился своими соображениями насчёт предложения заменить юмориста Максима Галкина на актера Александра Олешко в качестве ведущего популярной телевизионной программы "Лучше всех!".

Александр Владимирович Олешко - российский актёр театра и кино, телеведущий, певец, пародист, театральный педагог; заслуженный артист России.

Эксперту данное предложение пришлось не по душе.

Зрители не знают, кто будет вести шоу о юных талантах после того, как Галкин покинул Россию. Есть предположение, что на "тёплое" место могут взять популярного российского артиста Александра Олешко, но продюсер не считает такое решение вопроса верным.

Он талантливый актер, но он не потянет. Это мое личное мнение.

Эксперт считает, что достоин занять "вакантное место" актер и ведущий телевидения Дмитрий Нагиев. Лавров уверен, что звезда экрана 100 % справился бы с этой ролью.

По мнению продюсера, Нагиев способен стать ведущим «Лучше всех!» не хуже, чем Галкин, а то и лучше. Но, видимо, в силу своей занятости Дмитрий не пойдёт на это, даже если поступит соответствующее предложение.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Нагиев плохо спит по ночам, по этой причине вынужден пить таблетки. Медики советуют актёру снизит нагрузку, так как организм знаменитости не выдерживает такого плотного рабочего графика.