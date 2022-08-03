Ozon ввел компенсацию за поврежденные товары при хранении на складе, но есть нюанс

Сегодня, 3 августа 2022 года, продавцы, которые работают с Ozon, получили уведомление о б услуги компенсации за повреждение товара при хранении на складе компании.

Оформить услугу компенсации можно только с 4 августа 2022 года, то есть с завтрашнего дня. При этом огромный склад Ozon в Подмосковье горит прямо сейчас и многие продавцы не знают, что происходит с их товаром и получат ли они вообще какую-либо компенсацию от компании.

На сайте Ozon в оферте пользователи также неожиданно обнаружили раздел, посвященный защите товаров. Согласно обновления, продавец может потребовать компенсацию за свою продукцию, которая была повреждена во время хранения на складе Ozon. Для этого всего лишь нужно оформить соответствующую услугу.

Странность состоит в том, что склад с товарами горит сегодня, а подключить услугу можно только с завтрашнего дня. Ранее продавцы не получали никаких похожих уведомлений. Как правило, при каких-либо договорных изменениях, компания Ozon предупреждает продавцов и покупателей минимум за месяц. Теперь о новых правилах сообщили менее, чем за сутки до их введения.

Представители Ozon заявили, что покупатели и продавцы получат компенсацию за товары, утраченные из-за пожара на складе независимо от того, оформлена у них такая услуга или нет. Напомним, на фоне пожара на складе, акции Ozon на торгах Мосбиржи упали на 3,82% до 1 158,5 российских рублей за ценную бумагу.