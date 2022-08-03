Минобороны Азербайджана подтвердило свою атаку на войска Армении
Министерство обороны Азербайджана подтвердило факт обстрела линии соприкосновения.
Азербайджанское Министерство обороны прокомментировало информацию об обстреле линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
В заявлении сказано, что азербайджанская сторона подтверждает факт обстрела территории непризнанной республики.
Также отмечается, что данные действия являются ответом на гибель военнослужащего армии Азербайджана в ходе нападения со стороны Армении.
"Проводимая в Карабахе операция является ответом на гибель азербайджанского военнослужащего", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Николай Скира
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