Минобороны Азербайджана подтвердило свою атаку на войска Армении

Министерство обороны Азербайджана подтвердило факт обстрела линии соприкосновения.

Азербайджанское Министерство обороны прокомментировало информацию об обстреле линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

В заявлении сказано, что азербайджанская сторона подтверждает факт обстрела территории непризнанной республики.

Также отмечается, что данные действия являются ответом на гибель военнослужащего армии Азербайджана в ходе нападения со стороны Армении.

"Проводимая в Карабахе операция является ответом на гибель азербайджанского военнослужащего", - говорится в сообщении.

Опубликовано: Николай Скира

 

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