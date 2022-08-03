В Казахстане супругов приговорили к 5 годам тюрьмы за призывы присоединения Северо-Казахстанской области к России

Супружеская пара из города Петропавловска на севере Казахстана приговорена к пяти годам лишения свободы за подстрекательство в социальных сетях к присоединению их родного региона к России, сообщило в среду, 3 августа "Радио Азаттык".

По информации источника, сепаратистские лозунги распространялись в декабре 2021 года. Суд в Петропавловске вынес приговор в конце мая.

В понедельник вечером, 1 августа в официальном аккаунте экс-президента России Дмитрия Медведева во "Вконтакте" появилась запись, в котороой он назвал Казахстан "искусственным государством" и "бывшими российскими территориями". Позднее представитель Медведева заявил, что его страница была взломана.

Северо-Казахстанская область со столицей в городе Петропавловск, как и ряд других областей на севере страны, представляет собой район, характеризующийся численным преобладанием этнических русских и русскоязычного населения. По данным 2019 года, россиян тогда было около 50 процентов, тогда как казахов всего 35 процентов.

Хотя Казахстан является одним из ближайших союзников России и членом основных интеграционных структур — Евразийского экономического союза, Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества — его власти дистанцировались от политики, проводимой Москвой с тех пор, как Москва военную спецоперацию в Украине.

"Мы не будем признавать независимость таких квазигосударственных территорий, как Луганская и Донецкая народные республики", - заявил президент Касым-Жомарт Токаев.

Лидер Казахстана сослался на ранее принятые решения властей этого государства, не признавших независимость Абхазии и Южной Осетии, а также Косово.

В июне Токаев также отказался принять от Путина орден Александра Невского — одну из высших государственных наград России. В середине июля президент поручил правительству создать благоприятные условия для иностранных компаний, ушедших с российского рынка, для переноса своей деятельности в Казахстан.