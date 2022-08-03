Александр Лукашенко анонсировал упрощенный порядок предоставления гражданства полякам, литовцам и латышам

Президент Беларуси объявил, что вскоре будет введен упрощенный способ предоставления гражданства жителям соседних стран Евросоюза, сообщает БелТА.

"Дверь открыта. Пусть видят, что рядом живут люди, готовые помочь", - заявил белорусский лидер.

В ходе рабочего визита в Мядельский район Лукашенко пояснил, можно ли ввести упрощенный порядок предоставления белорусского гражданства полякам. Он признал, что белорусские власти планируют такое решение для соседей из Евросоюза.

"У меня документы на столе, в этом случае задержек не будет. Это будет решением для поляков, литовцев и латышей", - заверил Александр Лукашенко.

Он добавил, что специалисты, желающие жить и работать в Беларуси, будут приветствоваться властями страны.

"Депутаты хотели, чтобы изменения произошли быстро. Мы сделаем все, чтобы в нашу белорусскую семью приняли самых порядочных и добрых соседей", - пояснил Александр Лукашенко.

Он сказал, что приглашает не только соседей, но и всех, кто хочет работать и жить по-белорусски.

"Дверь открыта", - заявил политик.