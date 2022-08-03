Александр Лукашенко анонсировал упрощенный порядок предоставления гражданства полякам, литовцам и латышам
Президент Беларуси объявил, что вскоре будет введен упрощенный способ предоставления гражданства жителям соседних стран Евросоюза, сообщает БелТА.
"Дверь открыта. Пусть видят, что рядом живут люди, готовые помочь", - заявил белорусский лидер.
В ходе рабочего визита в Мядельский район Лукашенко пояснил, можно ли ввести упрощенный порядок предоставления белорусского гражданства полякам. Он признал, что белорусские власти планируют такое решение для соседей из Евросоюза.
"У меня документы на столе, в этом случае задержек не будет. Это будет решением для поляков, литовцев и латышей", - заверил Александр Лукашенко.
Он добавил, что специалисты, желающие жить и работать в Беларуси, будут приветствоваться властями страны.
"Депутаты хотели, чтобы изменения произошли быстро. Мы сделаем все, чтобы в нашу белорусскую семью приняли самых порядочных и добрых соседей", - пояснил Александр Лукашенко.
Он сказал, что приглашает не только соседей, но и всех, кто хочет работать и жить по-белорусски.
"Дверь открыта", - заявил политик.
Опубликовано: Николай Скира
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