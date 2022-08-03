Госсовет Китая: США и Тайвань разрушили мир в регионе

Официальный представитель канцелярии Госсовета Китая обвинил Вашингтон и Тайбей в разрушении мира в Тайваньском проливе.

Ма Сяогуан, официальный представитель Госсовета КНР по делам Тайваня заявил, что правящая на острове Демократическая прогрессивная партия и США виновны в разрушении мира в регионе.

Чиновник прокомментировал встречу главы администрации Тайваня со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Руководство Тайваня полагаясь на поддержку внешних сил, стало пешкой и попыталось усилить стремление добиться независимости. США пытается разыграть карту Тайваня планируя при помощи острова сдерживать Китай. - заявил Ма Сяогуан.

Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что силы, выступающие за независимость Тайваня никогда не смогут выставить себя в выгодном свете. Именно они виновны в разрушении мира и стабильности между двумя берегами Тайваньского пролива.