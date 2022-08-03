США и Южная Корея собираются провести учения с «обезглавливанием» лидера КНДР

Предстоящие военные учения США и Южной Кореи будут включать работу на поражение условных ракетных и ядерных объектов Северной Кореи, их баз снабжения.

Источники, знакомые с военным альянсом США и Южной Кореи, говорят, что кульминацией станут учения по «обезглавливанию», в ходе которых они будут пытаться вторгнуться в сердце северокорейской командной структуры и уничтожить лидера Ким Чен Ына.

Хотя это всего лишь игра, он обязательно воспримет это на свой счет, как он это сделал в сентябре 2017 года, когда приказал Северу провести шестое и самое последнее ядерное испытание после военных учений того года.

США не признают, что учения будут включать «обезглавливание», но неофициально именно это слово является названием учений.

Аналитики предупреждают, что простое упоминание об обезглавливании приводит Ким в ярость. Опасаясь убийства, он ужесточил меры безопасности.

Один из самых больших страхов Ким Чен Ына — быть застигнутым врасплох в результате атаки беспилотника, подобной той, в результате которой в доме в Кабуле был убит лидер «Аль-Каиды» Айман аз-Завахири.

Понимая, что он вполне может стать главной целью любого «упреждающего удара», северокорейский лидер делает так, что его чрезвычайно трудно найти. Он передвигается только ночью на разных машинах в сопровождении десятков телохранителей.

Аналитики убеждены, что Северная Корея готова к своему седьмому ядерному испытанию — первому с 2017 года — поскольку американцы и южнокорейцы нацелены на Ким Чен Ына и его ближайших помощников в очередной игре с «обезглавливанием».