Игра слов: текст песни из нового альбома Бейонсе вызвал возмущение поклонников
В одной из своих песен певица, сама того не желая, высмеяла людей с ограниченными возможностями.
Не успели фанаты насладиться новым альбомом Бейонсе, как неприятности начали преследовать певицу.
Скандальной оказалась композиция "Heated" в тексте которой используется выражение "spazzin on that ass. Если дословно перевести на русский язык, то оно означает "сходить с ума".
Пикантность ситуации заключается в том, что именно это выражение используется для издевательского обращения к больным ДЦП.
Пользователи сети не упустили этот момент из виду и обвинили Бейонсе в насмешках над больными людьми. Поклонники певицы стали на её защиту и приводят доводы о том, что само по себе выражение не является оскорбительным. Таким его намеренно сделали бездушные люди.
Сама Бейонсе была настолько потрясена ситуацией, что приняла решение в ближайшее время изменить текст скандальной песни.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Флот Китая вывел два авианосца в море перед высадкой пелоси на Тайвань
Минобороны РФ: США напрямую вовлечены в конфликт на Украине
Полковник США Макгрегор обвинил Пентагон в афере с выделенными Украине деньгами
Конфликт в Нагорном Карабахе: объявлена мобилизация
Чубайс срочно госпитализирован в Европе с синдромом Гийена-Барре