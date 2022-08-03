Игра слов: текст песни из нового альбома Бейонсе вызвал возмущение поклонников

В одной из своих песен певица, сама того не желая, высмеяла людей с ограниченными возможностями.

Не успели фанаты насладиться новым альбомом Бейонсе, как неприятности начали преследовать певицу.

Скандальной оказалась композиция "Heated" в тексте которой используется выражение "spazzin on that ass. Если дословно перевести на русский язык, то оно означает "сходить с ума".

Пикантность ситуации заключается в том, что именно это выражение используется для издевательского обращения к больным ДЦП.

Пользователи сети не упустили этот момент из виду и обвинили Бейонсе в насмешках над больными людьми. Поклонники певицы стали на её защиту и приводят доводы о том, что само по себе выражение не является оскорбительным. Таким его намеренно сделали бездушные люди.

Сама Бейонсе была настолько потрясена ситуацией, что приняла решение в ближайшее время изменить текст скандальной песни.