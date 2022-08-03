Дачники рассказали, как обрабатывать клубнику медным купоросом после сбора урожая

Садовая клубника довольно сильно подвержена заболеваниям грибковой природы.

Нюансы и основания применения медного купороса:

Многие садоводы на своем опыте убедились в стойком антибактериальном эффекте, который способен оказывать медный купорос. В целях профилактики и лечения клубнику можно как опрыскивать, так и поливать раствором на основе данного средства.

Медный купорос логично применять в следующих случаях:

Для уничтожения уже имеющихся патогенов.

В качестве весенних профилактических обработок, а также осенью для подготовки клубники к зимовке.

В любое время в течение сезона, если установилась пагода, благоприятная для размножения патогенных микроорганизмов.

Помимо антибактериального свойства, медный купорос способен восполнять дефицит меди. Когда клубнике не хватает этого элемента, качество завязей заметно страдает.

Концентрация вещества будет меняться в зависимости от ваших задач:

Концентрация 0,3% подойдет для восполнения дефицитного состояния.

Однопроцентный раствор способен уничтожать грибковые споры.

Увеличить концентрацию до трех процентов можно в случае серьезного заражения растений.

Пятипроцентный раствор применяется исключительно для протравливания грунта после удаления больных экземпляров.

Готовя состав для обработок не забывайте учитывать особенности грунта на вашем участке.

Выбираем время обработки и готовим раствор для опрыскивания:

Конкретного времени для обработок нет. Допускается проводить процедуру по мере необходимости с весны и вплоть до глубокой осени. Не стоит применять средство лишь на этапе формирования завязей и плодоношения.

Выбирая время обработки, учитывайте также окружающую температуру: жара выше 30 градусов делает раствор малоэффективным, а при падении температуры до нуля медный купорос и вовсе бесполезен.

Чаще всего обработка выполняется в весеннее время. Тогда я готовлю рабочий раствор следующим образом:

Сто грамм гранулированного средства заливаем литром воды высокой температуры (максимальная температура — 75 градусов) и перемешиваем концентрат до тех пор, пока не растворится последняя гранула.

Доводим объем до 10 литров. Вода должна быть уже прохладнее, максимум 50 градусов.

После того как состав остынет до комнатной температуры, мы его процедим.

Для приготовления используйте любые емкости, кроме металлических. Приготовленного таким образом раствора вам должно хватить минимум на 25 клубничных кустов.

Медный купорос — отличное средство для защиты от распространенных болезней клубники. Попробуйте приготовить несложный раствор и самостоятельно убедитесь в его эффективности.