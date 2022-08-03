Россия заявляет, что может применить ядерное оружие в ответ на прямую агрессию стран Запада

Российский дипломат Александр Трофимов во время своего выступления на конференции ООН по ядерному нераспространению заявил, что Россия не собирается применять свой ядерный арсенал против Украины.

Он подчеркнул, что такие предположения совершенно необоснованны, оторваны от реальности и неприемлемы.

При этом Трофимов уточнил, что Россия применит ядерное оружие только в ответ на оружие массового уничтожения или нападение с использованием обычного оружия, которое угрожает существованию российского государства.

Он сказал, что ни один из перечисленных сценариев не имеет отношения к ситуации в Украине, но обвинил НАТО в жесткой гибридной конфронтации против РФ.

Александр Трофимов пояснил, что если западные страны попытаются проверить решимость России, та не отступит.

Между тем президент США Джо Байден в понедельник заявил, что готов заключить новую сделку по ядерным вооружениям с Россией, и призвал Москву действовать добросовестно.

Путин, в свою очередь, заявил, что мир близится к катастрофе, и заявил, что в ядерной войне не будет победителей.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что в мире назревают кризисы с ядерным подтекстом.