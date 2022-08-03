Шольц обвинил Россию в блокировке доставки турбины для газопровода «Северный поток-1»

Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Россию в блокировании доставки турбины, необходимой для обеспечения транспортировки газа по газопроводу "Северный поток-1" в Европу, сообщает Reuters.

Он также заявил, что из-за поиска новых источников энергии Германия может не закрывать свои атомные электростанции.

"Газпром "уже в середине июля ограничивал транспортировку газа по "Северному потоку-1", мотивируя это тем, что не может гарантировать безопасную работу одного из важнейших элементов газопровода.

Ссылаясь на те же проблемы, он дополнительно уменьшил прокачку газа до 20%. "Газпром" ожидает от немецкой компании Siemens полного выполнения своих контрактов на обслуживание газовых турбин, которые, как подчеркнули в концерне, необходимы для надежной работы газопровода.

"Есть неисправности, требующие срочного ремонта, есть сложности, вызванные санкциями. Эту ситуацию необходимо исправлять, и Россия здесь мало чем может помочь", - заявил в понедельник, 1 августа пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Канцлер Германии Олаф Шольц придерживается другого мнения.

"Турбина в наличии и в рабочем состоянии. Нет никаких причин, по которым эта доставка не может быть осуществлена. Турбина получила все разрешения, которые необходимы для экспорта из Германии в Россию", - пояснил канцлер стоя рядом с турбиной, слова которого приводит Le Monde.

В "Газпроме" заявляли, что причиной ограничения поставок газа по "Северному потоку-1" является задержка доставки турбины из Канады, где она проходила техническое обслуживание.