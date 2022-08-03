Минобороны РФ: США напрямую вовлечены в конфликт на Украине

Минобороны России заявляет, что США напрямую ввязываются в конфликт на Украине, сообщает ТАСС. Об этом свидетельствует недавнее заявление представителя украинской военной разведки, который рассказал о сотрудничестве между Украиной и США.

Вадим Скибицкий из украинской военной разведки заявил в интервью британской ежедневной газете The Telegraph, что представители разведки США и Украины консультировались по поводу украинских ракетных ударов по российским целям.

Он добавил, что Вашингтон может наложить вето, если сочтет, что цель не должна подвергаться нападению. Скибицкий также говорил о хорошем сотрудничестве между разведками Украины, США и Великобритании.

Для Москвы эта декларация ясно указывает на непосредственное участие США в войне на Украине.

"Все это неопровержимо доказывает, что Вашингтон, вопреки утверждениям Белого дома и Пентагона, напрямую вовлечен в конфликт на Украине. Именно администрация Байдена несет прямую ответственность за санкционированные Киевом ракетные удары по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре Донбасса и других регионов, приведшие к массовой гибели мирных жителей", — говорится в заявлении Минобороны России.

Во вторник, 2 августа на встрече с журналистами представитель Минобороны России генерал Игорь Конашенков также коснулся инцидента в Еленевке, где в минувшую пятницу погибли 53 украинских пленных. Украина обвиняет Россию в преднамеренных казнях заключенных, Россия обвиняет Украину.

"Ни у кого в Украине и в мире не должно быть сомнений, что ракетные удары HIMARS по Новой Каховке 12 июля, по Стаханову 17 июля, по Красному Лучу 24 июля, десятки ракетных ударов по Донецку и, конечно же, атака на СИЗО в Еленовке 29 июля, где погибли 50 украинских военнопленных и 73 получили ранения, было спланировано режимом Зеленского и одобрено Вашингтоном", - заявил Конашенков.

Белый дом и Пентагон никак не прокомментировали это заявление России. Министерство обороны США категорически опровергло утверждения Минобороны России о том, что россияне уничтожили шесть комплектов HIMARS, поставленных украинской армии.