На заводе по производству взрывчатки во Франции произошел взрыв и пожар, есть раненые

В городе Бержерак в регионе Новая Аквитания на юго-западе Франции произошел взрыв и пожар на заводе по производству нитроцеллюлозы.

Телеканал BFMTV сообщает о по меньшей мере восьми раненых, в том числе об одном серьезно, район был эвакуирован.

Идет спасательная операция , в которой участвуют полиция и пожарные команды. После 16:00 местного времени было объявлено, что пожар находится под контролем и не представляет угрозы для местных жителей.

При этом местные власти рекомендуют не приближаться к заводу, так как территория может быть загрязнена нитроцеллюлозой.

Завод в Бержераке производит взрывчатые вещества военного и гражданского назначения и их взрывоопасный компонент нитроцеллюлозу.

Завод классифицируется как учреждение, в котором авария может представлять серьезную угрозу для окружающих.