На заводе по производству взрывчатки во Франции произошел взрыв и пожар, есть раненые
В городе Бержерак в регионе Новая Аквитания на юго-западе Франции произошел взрыв и пожар на заводе по производству нитроцеллюлозы.
Телеканал BFMTV сообщает о по меньшей мере восьми раненых, в том числе об одном серьезно, район был эвакуирован.
Идет спасательная операция , в которой участвуют полиция и пожарные команды. После 16:00 местного времени было объявлено, что пожар находится под контролем и не представляет угрозы для местных жителей.
При этом местные власти рекомендуют не приближаться к заводу, так как территория может быть загрязнена нитроцеллюлозой.
Завод в Бержераке производит взрывчатые вещества военного и гражданского назначения и их взрывоопасный компонент нитроцеллюлозу.
Завод классифицируется как учреждение, в котором авария может представлять серьезную угрозу для окружающих.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Флот Китая вывел два авианосца в море перед высадкой пелоси на Тайвань
На заводе по производству взрывчатки во Франции произошел взрыв и пожар, есть раненые
Полковник США Макгрегор обвинил Пентагон в афере с выделенными Украине деньгами
Минобороны РФ: США напрямую вовлечены в конфликт на Украине
Чубайс срочно госпитализирован в Европе с синдромом Гийена-Барре