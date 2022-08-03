Дачники рассказали, как подбирать подкормки для крыжовника по окончании плодоношения
Культура берет из грунта много питательных элементов, чтобы правильно развиваться и обильно плодоносить.
Лучшие удобрения для крыжовника:
Прежде чем отправляться в садовый центр за готовым удобрением или приступать к самостоятельному приготовлению состава, важно изучить потребности культуры. Обычно на протяжении первых лет жизни ягодный кустарник не нуждается в дополнительных подкормках, конечно, при условии, что вы внесли все необходимое в момент посадки.
В дальнейшем гарантированно хорошо крыжовник отзывается на следующие виды удобрений:
Конечно на первом месте я упомяну органику. На своем участке я предпочитаю компост самостоятельного приготовления. Не менее часто использую навоз.
Летом для крыжовника хороши минеральные подкормки, основанные на содержании одного главного компонента. В большей степени в летний период кустарник нуждается в калие и фосфоре. Азотные подкормки обычно к этому периоду сводятся на нет.
Не менее важны и комплексные готовые минеральные смеси. В таких удобрениях уже учтен идеальный баланс соотношения нужных компонентов.
Некоторые садоводы предпочитают применять на своем участке народные средства. Лично я тоже отношусь к ним отчасти. Применение народных рецептов сочетаю с внесением готовых составов.
Чтобы растения получили максимум пользы от дополнительного питания, важно не только удачно подобрать составы, но и учитывать характеристики почвы, чтобы удобрения правильно усваивались. Если вы выполняете корневую подкормку, не забывайте предварительно провести щедрый полив.
Подбираем эффективную подкормку после сбора урожая:
Если ваш крыжовник щедро плодоносит, это конечно хорошо, однако не стоит забывать восполнять баланс питания. В противном случае в следующем сезоне урожай может разочаровать.
Восстановиться и набрать сил для закладки здоровых почек крыжовнику помогут следующие средства:
Суперфосфат.
Сульфат аммония. Однако данное удобрение не желательно использовать, если на вашем участке слишком кислые грунты. Отличной альтернативой станет фосфоритная мука.
Сернокислый калий.
Норму внесения можно выбирать в зависимости от интенсивности плодоношения.
Хорошим средством, помогающим быстро набрать силы, я считаю навоз. Удобрение вношу исключительно в перепревшем виде.
Лучшие осенние подкормки для крыжовника:
Игнорировать осенние подкормки не стоит. Идеальный баланс питательных веществ поможет садовым растениям лучше подготовиться к благополучной зимовке. В это время мы ни в коем случае не вносим подкормки с высоким содержанием азота, а также любую органику в свежем виде. Набор зеленой массы осенью точно не к стати.
Главными элементами, вносимыми под крыжовник осенью должны стать фосфор и калий. Мы можем использовать все тот же суперфосфат и сернокислый калий. А вот замульчировать грунт под кустами можно перегноем. Так мы решаем сразу две задачи: питаем растения и защищаем корневую систему от холодов.
Если летний сезон был богат на дожди, можно применить одну проверенную хитрость и внести под крыжовник по 200 грамм золы на куст.
Опубликовано: Ангелина Крент
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