Дачники рассказали, как подбирать подкормки для крыжовника по окончании плодоношения

Культура берет из грунта много питательных элементов, чтобы правильно развиваться и обильно плодоносить.

Лучшие удобрения для крыжовника:

Прежде чем отправляться в садовый центр за готовым удобрением или приступать к самостоятельному приготовлению состава, важно изучить потребности культуры. Обычно на протяжении первых лет жизни ягодный кустарник не нуждается в дополнительных подкормках, конечно, при условии, что вы внесли все необходимое в момент посадки.

В дальнейшем гарантированно хорошо крыжовник отзывается на следующие виды удобрений:

Конечно на первом месте я упомяну органику. На своем участке я предпочитаю компост самостоятельного приготовления. Не менее часто использую навоз.

Летом для крыжовника хороши минеральные подкормки, основанные на содержании одного главного компонента. В большей степени в летний период кустарник нуждается в калие и фосфоре. Азотные подкормки обычно к этому периоду сводятся на нет.

Не менее важны и комплексные готовые минеральные смеси. В таких удобрениях уже учтен идеальный баланс соотношения нужных компонентов.

Некоторые садоводы предпочитают применять на своем участке народные средства. Лично я тоже отношусь к ним отчасти. Применение народных рецептов сочетаю с внесением готовых составов.

Чтобы растения получили максимум пользы от дополнительного питания, важно не только удачно подобрать составы, но и учитывать характеристики почвы, чтобы удобрения правильно усваивались. Если вы выполняете корневую подкормку, не забывайте предварительно провести щедрый полив.

Подбираем эффективную подкормку после сбора урожая:

Если ваш крыжовник щедро плодоносит, это конечно хорошо, однако не стоит забывать восполнять баланс питания. В противном случае в следующем сезоне урожай может разочаровать.

Восстановиться и набрать сил для закладки здоровых почек крыжовнику помогут следующие средства:

Суперфосфат.

Сульфат аммония. Однако данное удобрение не желательно использовать, если на вашем участке слишком кислые грунты. Отличной альтернативой станет фосфоритная мука.

Сернокислый калий.

Норму внесения можно выбирать в зависимости от интенсивности плодоношения.

Хорошим средством, помогающим быстро набрать силы, я считаю навоз. Удобрение вношу исключительно в перепревшем виде.

Лучшие осенние подкормки для крыжовника:

Игнорировать осенние подкормки не стоит. Идеальный баланс питательных веществ поможет садовым растениям лучше подготовиться к благополучной зимовке. В это время мы ни в коем случае не вносим подкормки с высоким содержанием азота, а также любую органику в свежем виде. Набор зеленой массы осенью точно не к стати.

Главными элементами, вносимыми под крыжовник осенью должны стать фосфор и калий. Мы можем использовать все тот же суперфосфат и сернокислый калий. А вот замульчировать грунт под кустами можно перегноем. Так мы решаем сразу две задачи: питаем растения и защищаем корневую систему от холодов.

Если летний сезон был богат на дожди, можно применить одну проверенную хитрость и внести под крыжовник по 200 грамм золы на куст.