Дачники рассказали, что делать для обильного цветения петунии

Чтобы петуния была жизнеспособной, пышно цвела и долго радовала глаз, необходимо ее регулярно подкармливать. Ниже рассмотрим несколько средств, которые признаются лучшими.

Удобрение петунии:

Семена петунии специалисты советуют перед посадкой обработать янтарной кислотой. Она благоприятно скажется на развитии растения. Цветок будет легче противостоять заболеваниям и переносить засуху.

Необходимо удобрять землю перед посадкой. Торф – один из лучших вариантов дренажа. Почву нужно полить фунгицидом либо слабым раствором марганцовки. Удобрение необходимо также сеянцам и взрослым растениям.

Петунию рекомендуется высаживать в большую тару. В маленьких горшках она быстро утрачивает микроэлементы.

Петунию нужно удобрять в следующих случаях:

перед появлением первых всходов;

после того как укрепились ростки;

перед посадкой петунии в клумбу.

Через 14 дней после пикировки рассады необходима подкормка азотными либо фосфатными средствами.

Есть сухие, жидкие подкормки и вариант с пролонгированным действием.

Удобрения жидкого типа состоят из воды и питательных элементов. Наиболее эффективными признаются «Агрикола» и «Идеал». Сухие виды удобрений – это порошки, которые нужно разводить в воде. Сюда относятся «Кемира люкс» и «Плантафол».

Пролонгированные средства необходимо вносить однократно при посадке петунии. Этого хватит на все время. К препаратам пролонгированного действия относят «Нитроаммофоску» и «Суперфосфат».

При появлении первых бутонов важно провести опрыскивание калиевыми удобрениями, используя пульверизатор. Для пышности цветка используют подкормку «Кристалоном зеленым». Петунию также можно удобрять «Акварином».

Препарат вносится под стебель 3 раза за 30 дней. Чтобы увеличить соцветия, рекомендуется использование «Циркона». Подкормка с кальцием поможет, если нужно добиться формирования новых побегов.

Чтобы петуния имела хорошее цветение, важно давать подкормку в строгих пропорциях. Через 14 суток после высадки растение нужно подкормить монофосфатом калия. Возьмите одну чайную ложку на ведро воды. Через три дня опрыскайте листья «Унифлором Микро».

А еще через пять суток внесите одну столовую ложку монофосфата и три столовые ложки мочевины на ведро воды. 1 раз в 7 дней требуется удобрение «Цирконом».

Дважды за июль рекомендуется удобрить растение мочевиной. Когда начнется пышное цветение, прекратите использование мочевины.

Подкормку можно чередовать через каждые пять дней:

«Фертика Плюс»,

«Селитра»,

«Монофосфат».

Для августа рекомендации аналогичны.

Bio Grow – это современный и безопасный продукт, защищающий петунию от бактерий и заболеваний. Подкормка популярна, поскольку стимулирует рост цветка, способствуя его цветению.

Правильный полив – важная составляющая ухода за петунией. Увлажнять растение нужно ранним утром либо поздним вечером. Лучше использовать для этого дождевую или талую слегка подкисленную воду. Вода должна быть чуть теплее земли. Полив осуществляется под корень цветка.

Для подкормки используется настой крапивы, куриный помет или зола древесная. Садоводы также применяют дрожжи вместе с золой. Этот вид удобрения, как правило, используют в весенний период.

Чтобы сделать дрожжевую подкормку, нужно развести 1 кг дрожжей в ведре с чистой водой. Далее берут 0,5 л раствора и переливают его в другое ведро, размешивают с водой и поливают растение.

Можно взять также сухие дрожжи в объеме 10 г. После разведения в литре теплой воды нужно добавить две большие ложки сахара и оставить на три часа для брожения. Далее 0,5 раствора наливают в ведро с водой и поливают петунию.