4 августа Ниинистё обсудит с парламентом Финляндии запрет на выдачу туристических виз гражданам России

Финляндия намерена в ближайшее время ввести ограничения на выдачу туристических виз для граждан России, пишет Helsingin Sanomat.

Все может случиться в уже четверг, 4 августа, когда президент Саули Ниинистё обсудит этот вопрос с парламентом. Ранее Москва заявляла, что в случае реализации этого сценария она "отреагирует соответствующим образом".

В Финляндии уже несколько дней идут бурные дебаты об отмене туристических виз для граждан России. Как сообщала Helsingin Sanomat, в конце прошлой недели крупнейшие парламентские группы страны призвали правительство к конкретным действиям по этому поводу. По информации вышеупомянутой газеты, первые ограничения могут появиться уже в четверг после переговоров президента Финляндии Саулы Ниинистё с парламентом.

"Я рад высказать свое мнение правительству, когда представится возможность, и это произойдет в четверг", — заверил Ниинистё в Helsingin Sanomat.

Как пишет издание, аналогичное мнение по этому поводу у приграничных жителей Финляндии.

"На прошлой неделе границу с Россией пересекло около 30 тысяч человек. За эту же неделю 2018 года границу пересекли более 80 тысяч", — говорится в сообщении таможни Финляндии.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что если Финляндия запустит свой визовый план для граждан РФ, "Россия отреагирует крайне негативно".

Новость не осталась незамеченной и среди жителей близлежащего Санкт-Петербурга. Местные газеты и порталы выступили с идеей переименовать Финский залив в озеро Котлино.