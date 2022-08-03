Ученый из Сорбонны считает, что на Леонида Брежнева было совершено покушение

Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза Леонид Брежнев умер 10 ноября 1982 года. Доктор исторических наук и преподаватель Сорбонны Филипп Комте провел исследование возможных причин смерти генсека.

Первый сердечный приступ у Брежнева случился в 1952 году, когда ему было только 46 лет. В 1968 году он потерял сознание прямо во время переговоров с лидерами Чехословакии. Врачи связали это с нервным перенапряжением.

К тому же у Брежнева обнаружилась зависимость от снотворных препаратов. В 1974 году у него случился очередной сердечный приступ. Здоровье генсека ухудшалось, чем не преминул воспользоваться его ближайший конкурент руководитель КГБ Юрий Андропов.

Он поместил под наблюдение родственников Брежнева, некоторых из них занимались контрабандой ювелирных изделий. Андропов нашел союзника в лице главы советской дипломатии Андрея Громыко и руководителя Минобороны Дмитрия Устинова.

В 1978 году КГБ вышел из-под контроля Совета министров, а в 1981 году дочь Брежнева Галина и его зять Юрий Чурбанов стали подозреваемыми в «бриллиантовом деле».

Брежнев задумался об отставке, но в этом случае Андропов не получил бы этот пост. Филипп Комте утверждает, что тайные агенты КГБ несколько месяцев заменяли таблетки снотворного Брежневу. За несколько дней до смерти они дали генсеку другие, желтые таблетки.

15 ноября на пленуме ЦК планировалось назначить нового генсека. 9 ноября Брежнев встретился в Кремле с Андроповым, а 10 ноября умер.

Охрана обнаружила его умирающим на даче в 9 утра. В 8.50 Евгений Чазов – доверенное лицо Андропова – сообщил шефу о смерти Брежнева. В 9.30 Андропов был на даче и забрал кейс с секретными документами. Такая последовательность событий заставляет задуматься, хотя четких доказательств покушения нет.