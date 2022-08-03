Железнодорожный транзит в Калининград через территорию Литвы с 1 сентября может быть вновь остановлен

Железнодорожный транзит в Калининград через территорию Литвы может быть вновь приостановлен. Все потому, что литовский банк намерен приостановить операции из-за санкций ЕС, сообщает портал Delfi.

Вильнюс утверждает, что не может диктовать банкам, что им делать, а власти российского эксклава обвиняют литовские власти в том, что они ищут "предлог" для продолжения блокады.

Литовский Šiaulių Bankas объявил о прекращении приема платежей в рублях с 15 августа, а также о прекращении операций с Россией и Беларусью с 1 сентября. В банке объясняют, что это из-за санкций.

Литовское учреждение — единственный банк, поддерживающий калининградский транзит — именно через этот банк россияне расплачиваются за литовские железные дороги.

Министр транспорта и коммуникаций Литвы Мариус Скуодис утверждает, что государство не может обязать банки принимать платежи из России. Он заявил, что решение Šiaulių bankas может привести к приостановке транзита.

"Я не могу себе представить, что компании из транспортной отрасли будут оказывать услуги, если они не будут оплачиваться. Как они оплачиваются, это ответственность клиентов", - сказал министр.

Калининградские власти допускают, что железнодорожный транзит, скорее всего, будет приостановлен с 1 сентября. Губернатор Антон Алиханов раскритиковал слова литовского министра.

"Сами литовские власти централизовали денежные операции, расчеты за железнодорожные товары и услуги в этом банке. А теперь они вдруг стали прикрываться тем, что у них якобы нет возможности оказать давление на эту организацию. Это просто красивая отговорка, способ остановить транзит в Калининградскую область", - сказал Алиханов.

Он заявил, что Литва постоянно чинит препятствия на пути россиян и что транзит так и не вернулся на доспорный уровень из-за введенных Вильнюсом правил.

В июне Литва приостановила транзит товаров в Калининградскую область, мотивируя это тем, что это произошло в результате санкций ЕС. Москва тогда стала угрожать "последствиями".