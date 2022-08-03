Дачники рассказали, как ухаживать за виноградом в августе

В конце летнего сезона виноградник нуждается в заботливом уходе. Некоторые процедуры в этом процессе обязательны, ведь от них зависит здоровье кустарника и урожай будущего года.

Этап 1. Грамотный полив:

В конце лета виноградные кусты поливают так же регулярно, как и в середине сезона. Процедуру прекращают только в случае наступления сезона дождей, когда атмосферной влаги достаточно, чтобы насытить грунт.

В теплую, сухую погоду продолжают поливать только молодую лозу и кусты поздних сроков созревания. Почву под ранними сортами, которые со дня на день начнут убирать, уже не увлажняют.

Важно! Полив должен быть умеренным, т. к. излишки воды приведут к растрескиванию ягод и спровоцируют развитие опасной грибковой инфекции — серой гнили.

Этап 2. Подкормка лозы:

В первой декаде августа под корень плодоносящих (взрослых) кустов винограда вносят минеральные удобрения, содержащие калий и фосфор. В сухую погоду готовят раствор из 10 л воды, суперфосфата (60 г) и сернокислого калия (30 г). В сезон дождей смесь удобрений рассыпают в приствольном круге по влажной почве.

Для внекорневой подкормки используют раствор монофосфата калия (15 г), разведенного в 10 литрах дождевой или отстоянной воды. Аналогичную процедуру проводят вторично, через пару недель после первой.

Для этого в ведре воды растворяют перманганат калия (1 г), суперфосфат (30 г) и сульфат калия (20 г). Готовым составом растения опрыскивают в сухую, безветренную погоду, в утренние или вечерние часы.

Важно! В конце сезона не рекомендуется использовать удобрения, содержащие азот, т. к. это спровоцирует наращивание зеленой массы. Растение только зря будет расходовать свои ресурсы: в преддверии холодов молодые побеги не успеют вызреть и с наступлением морозов погибнут.

Этап 3. Защита от заболеваний:

Обработку растений от развития возможных бактериальных или грибковых инфекций в августе проводят только в случае острой необходимости. Если будущий урожай оказался под угрозой порчи от серой гнили, лозу опрыскивают раствором пищевой соды (80 г) и йодистого калия (2 г), разведенных в ведре воды.

От милдью (ложной мучнистой росы) помогает обработка составом, приготовленным из 10 л воды и марганцовки (5-7 г). Этот состав можно использовать вторично, если первое опрыскивание не дало ожидаемого результата.

Мучнистую росу (оидиум) лечат коллоидной серой (80 г), растворенной в ведре воды. При этом, обнаружив признаки заболеваний, следует обрезать поврежденные части растений с последующей утилизацией.

Этап 4. Обрезка (чеканка) лозы:

Профилактическую обрезку виноградной лозы проводят в середине или конце августа. Во время этой процедуры с кустов удаляют молодые побеги (по 6-8 листьев приблизительно). Укорачивание стеблей на 20-40 см дает возможность кустарнику окрепнуть и набрать для благополучной зимовки необходимый запас питательных веществ.

Виноградная лоза радует дачников обильным урожаем даже в средней полосе России. Для этого нужно всего лишь грамотно и своевременно ухаживать за плодовым кустарником.