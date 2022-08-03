Дачники рассказали, как перерабатывать маслята дома после сбора в лесу

Ложные двойники у маслят есть. Но все же их довольно сложно перепутать. На открытом месте у них тонкая пленочка на шляпке, а сама шляпка широкая.

Обработка урожая:

Хранить нежные грибы после сбора не рекомендую. Я обрабатываю их сразу после прибытия домой. Даже сильная усталость не помешает этому. Бывало, и до трех часов ночи с ними возился.

Как я поступаю с маслятами:

Выбрасываю успевшие испортиться по дороге домой грибы.

Высыпав на бумагу все из корзинки, отбираю маленькие грибочки. Эти пойдут на маринад.

Со шляпок больших грибов снимаю пленку. Процедуру может упростить помещение маслят в кипяток на де минуты. После этого они очистятся быстро.

С маленьких грибочков пленку не снимаю.

Мою грибы под проточной водой.

Поместив грибы в солевой раствор, можно избавиться от червей и насекомых. Но я так никогда не делаю. Употребляю в пищу только чистые грибы.

Приготовление или переработка маслят:

Как приготовить маслята непосредственно для еды или сделать заготовку на зиму? От этого зависит способ приготовления.

Заморозка:

Заморозить можно как сырые маслята, так и вареные.

Я предпочитаю первый способ, сохраняющий аромат грибов:

снимаю пленку;

тщательно мою;

нарезаю на дольки;

раскладываю порционно в пакеты или контейнеры;

помещаю в морозилку.

Сушка:

Перед сушкой маслята не мою, а освобождаю от мусора и протираю шляпки влажной тканью. Можно воспользоваться дедовским способом и сушить в духовке, а я предпочитаю делать это в электросушилке.

Маринование:

Для этого годятся только мелкие маслята, крепкие, упругие, сохраняющие хруст после варки. Добавив специи и соль, варю их полчаса. После добавляю уксус. Пленочка не будет мешать при еде, так как в процессе маринования она отделяется. Промываю грибы перед едой через сито, в котором и остается вся пленка.

Очень вкусные грибы маслята можно заготовить на зиму. Это разнообразит меню в холодную пору и навевает приятные воспоминания. Вкус их, несомненно, гораздо лучше, чем у грибов из супермаркета.