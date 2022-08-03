Дачники рассказали, как стоит подготавливать вишню к зиме
Вишня – очень популярное дерево в наших садах: на каждом дачном участке вы найдете несколько вишневых деревьев.
Уход за вишней после сбора урожая:
По окончании плодоношения, а именно в конце лета, я сразу приступаю к подготовке растения к зимнему периоду.
Осуществляю такие мероприятия:
осуществляю влагозарядный полив;
вношу подкормки;
делаю обрезку;
рыхлю почву;
утепляю дерево.
Такие процедуры позволяют укрепить иммунитет растения, стойко пережить даже самые сильные морозы, а весной быстрее проснуться и приняться в рост.
Замечу, что они подходят не только для обычной вишни, но и для войлочной.
Молодые саженцы и старые деревья обладают некоторыми особенностями, которые я учитываю:
Растения до 3-х лет не подкармливаю минеральными удобрениями.
Для деревьев от 10-ти лет использую полный комплекс питательных веществ: и органические и минеральные.
Молодые вишни обрезаю только слегка, удаляя сломанные и поврежденные ветви.
Вишни возрастом от 1 года до 3-х лет нуждаются в тщательном укрытии:
приствольный круг очищаю от опавшей листвы;
провожу влагозарядный полив;
обрабатываю грунт инсектицидами;
тщательно мульчирую соломой;
ветви подвязываю;
ствол закрываю лапником.
Уход в августе и сентябре:
В этот период я собираю урожай. Затем провожу влагозарядный полив, тщательно увлажняя почву на глубину 1,5 м. Использую не менее 5 ведер теплой, хорошо отстоявшейся воды на одно растение. Таких поливов делаю не менее 2-х. Если осень дождливая, достаточно одного.
После последнего увлажнения, перекапываю почву на 15 см.
Одновременно вношу такие составы:
кальций;
фосфор;
калий.
Мульчирую торфом, перегноем или компостом.
В сентябре обязательно провожу тщательный осмотр дерева:
обрезаю сломанные и больные ветки;
срез закрываю садовым варом.
Как только наступают первые заморозки, опрыскиваю дерево 5% мочевины, чтобы уничтожить споры грибковых заболеваний и личинки насекомых, которые могут зимовать в коре или верхних слоях почвы.
Ближе к зиме, в конце ноября, обязательно белю ствол на высоту 1,5 м. Использую состав на основе извести с добавлением железного купороса.
Утепление деревьев:
Взрослые древовидные вишни обладают высокой устойчивостью к холодам. Достаточно замульчировать приствольный круг.
Ствол войлочной и колоновидной оборачиваю светлым плотным материалом.
Кустовую подвязываю, чтобы снег не сломал ветви.
В заключение скажу, что вишню каждый год подготавливаю к зиме: обрезаю, поливаю, подкармливаю и утепляю. Благодаря таким мероприятиям растение успешно зимует и дает высокий урожай на будущий год.
Опубликовано: Ангелина Крент
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