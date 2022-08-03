Дачники рассказали, как стоит подготавливать вишню к зиме

Вишня – очень популярное дерево в наших садах: на каждом дачном участке вы найдете несколько вишневых деревьев.

Уход за вишней после сбора урожая:

По окончании плодоношения, а именно в конце лета, я сразу приступаю к подготовке растения к зимнему периоду.

Осуществляю такие мероприятия:

осуществляю влагозарядный полив;

вношу подкормки;

делаю обрезку;

рыхлю почву;

утепляю дерево.

Такие процедуры позволяют укрепить иммунитет растения, стойко пережить даже самые сильные морозы, а весной быстрее проснуться и приняться в рост.

Замечу, что они подходят не только для обычной вишни, но и для войлочной.

Молодые саженцы и старые деревья обладают некоторыми особенностями, которые я учитываю:

Растения до 3-х лет не подкармливаю минеральными удобрениями.

Для деревьев от 10-ти лет использую полный комплекс питательных веществ: и органические и минеральные.

Молодые вишни обрезаю только слегка, удаляя сломанные и поврежденные ветви.

Вишни возрастом от 1 года до 3-х лет нуждаются в тщательном укрытии:

приствольный круг очищаю от опавшей листвы;

провожу влагозарядный полив;

обрабатываю грунт инсектицидами;

тщательно мульчирую соломой;

ветви подвязываю;

ствол закрываю лапником.

Уход в августе и сентябре:

В этот период я собираю урожай. Затем провожу влагозарядный полив, тщательно увлажняя почву на глубину 1,5 м. Использую не менее 5 ведер теплой, хорошо отстоявшейся воды на одно растение. Таких поливов делаю не менее 2-х. Если осень дождливая, достаточно одного.

После последнего увлажнения, перекапываю почву на 15 см.

Одновременно вношу такие составы:

кальций;

фосфор;

калий.

Мульчирую торфом, перегноем или компостом.

В сентябре обязательно провожу тщательный осмотр дерева:

обрезаю сломанные и больные ветки;

срез закрываю садовым варом.

Как только наступают первые заморозки, опрыскиваю дерево 5% мочевины, чтобы уничтожить споры грибковых заболеваний и личинки насекомых, которые могут зимовать в коре или верхних слоях почвы.

Ближе к зиме, в конце ноября, обязательно белю ствол на высоту 1,5 м. Использую состав на основе извести с добавлением железного купороса.

Утепление деревьев:

Взрослые древовидные вишни обладают высокой устойчивостью к холодам. Достаточно замульчировать приствольный круг.

Ствол войлочной и колоновидной оборачиваю светлым плотным материалом.

Кустовую подвязываю, чтобы снег не сломал ветви.

В заключение скажу, что вишню каждый год подготавливаю к зиме: обрезаю, поливаю, подкармливаю и утепляю. Благодаря таким мероприятиям растение успешно зимует и дает высокий урожай на будущий год.