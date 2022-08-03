Франции придется сокращать выработку атомной энергии, что усилит энергетический кризис в Европе

Французская компания Electricite de France SA сообщила о сокращении выработки атомной энергии в связи с повышением температуры воды в реках из-за жаркой погоды.

Это крупнейший в Европе производитель атомной энергии. Из-за снижения выработки проблемы возникнут и в соседней Германии, которой придется сжигать газ для поддержания работы электросетей.

Французская коммунальная служба заявила вечером во вторник, что электростанции на реках Рона и Гаронна, вероятно, будут производить меньше электроэнергии в ближайшие дни.

Жара повышает температуру рек, ограничивая возможности коммунальных предприятий по охлаждению электростанций.

Сокращения угрожают дальнейшим ростом цен на электроэнергию, которые уже близки к рекордным уровням во Франции и Германии.

Согласно французским правилам, производство электроэнергии должно быть сокращено или остановлено, когда температура рек достигнет определенного порога, чтобы гарантировать, что вода, используемая для охлаждения электростанций, не нанесет вреда окружающей среде при возвращении в водные пути.

В Германии Рейн находится на грани того, чтобы закрыться для коммерческого движения в ключевой точке маршрута, потому что он стал слишком мелким для прохода барж.

Это блокирует поток угля, который все больше необходим для производства электроэнергии, поскольку Россия сократила потоки газа по трубопроводу «Северный поток».