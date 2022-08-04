Ожидается очередной скандальный визит на Тайвань, теперь туда собираются британские политики

Газета Guardian сообщила, что комитет по иностранным делам Палаты общин Великобритании планирует посетить Тайвань, вероятно, в ноябре или начале декабря этого года.

Посол Китая в Великобритании Чжэн Цзегуан выступил со специальным обращением и пообещал серьезные последствия, если британские законодатели посетят Тайвань.

Во время пресс-конференции в Лондоне он сказал, что такие визиты будут вмешиваться во внутренние дела Китая и приведут к серьезным проблемам в китайско-британских отношениях.

Посол призвал соблюдать двустороннее коммюнике, не недооценивать крайнюю деликатность тайваньского вопроса и не идти по стопам США.

Напряженность в Тайваньском проливе обострилась после того, как спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси 2 августа прибыла на самоуправляемый остров, на который претендуют китайцы, что Китай осудил как угрозу миру и стабильности.

После визита китайская сторона ввела экономические санкции в отношении Тайваня.

Сообщения появляются после ухудшения отношений между Китаем и Великобританией, когда кандидаты на пост премьер-министра Лиз Трасс и Риши Сунак демонстрируют свою жесткую позицию в отношении Китая.

Отвечая на замечания Сунака и Трусса о Китае, Чжэн призвал британских политиков реалистично относиться к основам двусторонних отношений.