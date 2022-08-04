Ожидается очередной скандальный визит на Тайвань, теперь туда собираются британские политики
Газета Guardian сообщила, что комитет по иностранным делам Палаты общин Великобритании планирует посетить Тайвань, вероятно, в ноябре или начале декабря этого года.
Посол Китая в Великобритании Чжэн Цзегуан выступил со специальным обращением и пообещал серьезные последствия, если британские законодатели посетят Тайвань.
Во время пресс-конференции в Лондоне он сказал, что такие визиты будут вмешиваться во внутренние дела Китая и приведут к серьезным проблемам в китайско-британских отношениях.
Посол призвал соблюдать двустороннее коммюнике, не недооценивать крайнюю деликатность тайваньского вопроса и не идти по стопам США.
Напряженность в Тайваньском проливе обострилась после того, как спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси 2 августа прибыла на самоуправляемый остров, на который претендуют китайцы, что Китай осудил как угрозу миру и стабильности.
После визита китайская сторона ввела экономические санкции в отношении Тайваня.
Сообщения появляются после ухудшения отношений между Китаем и Великобританией, когда кандидаты на пост премьер-министра Лиз Трасс и Риши Сунак демонстрируют свою жесткую позицию в отношении Китая.
Отвечая на замечания Сунака и Трусса о Китае, Чжэн призвал британских политиков реалистично относиться к основам двусторонних отношений.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Флот Китая вывел два авианосца в море перед высадкой пелоси на Тайвань
Агрономы рассказали, как защитить чеснок от вредителей
Полковник США Макгрегор обвинил Пентагон в афере с выделенными Украине деньгами
Диетолог Ясмин Моссавар-Рахмани рассказала, чем опасна диетическая газировка
Чубайс срочно госпитализирован в Европе с синдромом Гийена-Барре