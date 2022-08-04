Побережье Карибского моря атаковали тонны водорослей

Рекордное количество морских водорослей удушает побережье Карибского моря от Пуэрто-Рико до Барбадоса, убивая рыбу и других диких животных, мешает туризму и выпускает ядовитые газы с неприятным запахом.

По данным лаборатории оптической океанографии Университета Южной Флориды, в июне более 24 миллионов тонн саргассума покрыли Атлантику, побив рекорд, установленный в 2018 году, на 20%.

И необычно большое количество бурых водорослей попало в Карибское море. Необитаемый остров Пинель, популярный среди туристов, оказался окруженным водорослями.

Местным чиновникам пришлось приостановить паромное сообщение и отменить туры на байдарках, байдарках. Некоторые владельцы туристических объектов приостановили свой бизнес.

Ученые говорят, что необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, почему уровни содержания саргассума в регионе настолько высоки.

Карибская программа ООН по окружающей среде заявила, что возможные факторы включают повышение температуры воды в результате изменения климата, а также насыщенные азотом удобрения и сточные воды.

Научный сотрудник университета Флоридского морского гранта, программы, направленной на защиту побережья Лиза Крымски говорит, что этот год оказался худшим за всю историю наблюдений.

Она сказала, что большие массы морских водорослей оказывают серьезное воздействие на окружающую среду, поскольку разлагающиеся водоросли изменяют температуру воды и баланс pH и приводят к сокращению водорослей, кораллов и губок.