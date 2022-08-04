В Нагорном Карабахе продолжаются столкновения, есть убитые, объявлена мобилизация

В Нагорном Карабахе произошли столкновения между армянскими и азербайджанскими силами. Погибли два человека с армянской стороны и один военнослужащий с азербайджанской стороны.

Об этом сообщило в среду, 3 августа агентство Associated Press со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Спор вокруг Нагорного Карабаха длится десятилетиями, самые кровопролитные столкновения между армянами и азербайджанцами происходили там в 1988-1994 годах.

Военные официальные лица непризнанного Нагорного Карабаха сообщили, что в результате атак азербайджанских беспилотников двое армянских солдат погибли и 14 получили ранения.

Министерство обороны Азербайджана заявило, что один военнослужащий погиб в результате "террористического акта", совершенного "незаконными армянскими вооруженными формированиями". Азербайджанские военные ответили "ответной операцией", убив и ранив неопределенное количество "армянских боевиков", пишет агентство АР.

Лидер Нагорного Карабаха Араджик Арутюнян объявил в среду о частичной мобилизации, что еще больше усилило напряженность в регионе, подчеркивает Associated Press.

Армения и Азербайджан десятилетиями воюют из-за Нагорного Карабаха, который де-юре находится в границах Азербайджана, а де-факто является независимым государственным образованием, хотя и не признанным ни одной другой страной, даже Арменией, хотя его контролируют этнические армяне.

Самые кровопролитные столкновения между армянами и азербайджанцами из-за Нагорного Карабаха произошли в 1988-1994 годах.

Последняя эскалация конфликта произошла в 2020 году. Тогда было убито более 6000 человек. После шести недель боев при участии России было заключено мирное соглашение, которое позволило Азербайджану восстановить контроль над значительной частью Нагорного Карабаха. В то время Москва разместила в регионе около 2000 миротворцев.