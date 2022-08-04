Минобороны Турции разрешило проход через Босфор кораблю Украины Razoni

Министерство обороны Турции одобрило проход украинского сухогруза Razoni через Босфорский пролив.

Утром 4 июля отбывший из Украины сухогруз с зерном Razoni пришвартовался недалеко от пролива Босфор, после чего судно осмотрели сотрудники Министерства обороны Турции. Турецкие эксперты не обнаружили наличия оружия на украинском судне, разрешив ему дальнейший проход через Босфорский пролив.

Примечательно, что осмотр первого вышедшего из Украины корабля с зерном занял полтора часа. Сама договорённость об осмотре украинских сухогрузов турецкими экспертами была достигнута на Стамбульской встрече между делегатами от России, Украины, Турции и ООН.