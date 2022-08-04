Сенат США дал согласие на вступление в НАТО Швеции и Финляндии

4 августа Сенат Соединённых Штатов одобрил предложение Джо Байдена о присоединении к НАТО Финляндии и Швеции.

В четверг утром американские сенаторы большинством голосов одобрили предложение Джозефа Байдена о ратификации протокола по присоединению к Североатлантическому альянсу Швеции и Финляндии. Две трети представителей Сената США выступили за вхождение обеих скандинавских стран в НАТО ещё до официального окончания голосования.

Теперь американские сенаторы направят документ на подписание к Байдену, после чего президент США передаст письменное одобрение на вступление в НАТО Финляндии и Швеции администрации Североатлантического альянса.