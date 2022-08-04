Сенат США дал согласие на вступление в НАТО Швеции и Финляндии
4 августа Сенат Соединённых Штатов одобрил предложение Джо Байдена о присоединении к НАТО Финляндии и Швеции.
В четверг утром американские сенаторы большинством голосов одобрили предложение Джозефа Байдена о ратификации протокола по присоединению к Североатлантическому альянсу Швеции и Финляндии. Две трети представителей Сената США выступили за вхождение обеих скандинавских стран в НАТО ещё до официального окончания голосования.
Теперь американские сенаторы направят документ на подписание к Байдену, после чего президент США передаст письменное одобрение на вступление в НАТО Финляндии и Швеции администрации Североатлантического альянса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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