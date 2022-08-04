В Колумбии группировка ФАРК предложила перемирие правительству

Согласно опубликованному письму, самая мощная оппозиционная группировка ФАРК предложила избранному президенту Колумбии Густаво Петро прекращение огня, чтобы найти «политическое решение» конфликта.

Это письмо от 31 июля было опубликовано в среду несколькими СМИ с видео, на котором видно около двадцати мужчин и женщин в камуфляжной форме и вооруженных винтовками.

Группа, известная как «Bloque Suroriental», отказавшаяся от мирного соглашения, подписанного в 2016 году между ФАРК и правительством Колумбии, предлагает создать «по взаимному согласию» с новой исполнительной властью «климат, способствующий двустороннему соглашению о прекращении огня . Это соглашение позволит найти «политическое решение без насилия», говорится в письме.

Уходящий в отставку президент Колумбии Иван Дуке объявил 15 июля, что армия убила лидера этой диссидентской группировки ФАРК Нестора Вера по прозвищу «Иван Мордиско». Густаво Петро, бывший партизан и бывший сенатор, который в воскресенье сменит Ивана Дуке, подтвердил свое намерение достичь «полного мира» со всеми вооруженными группировками, все еще действующими в Колумбии.