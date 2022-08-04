Войска Китая нанесли удары по целям в Тайваньском проливе

Аккаунт Народно-освободительной армии Китая в соцсети Wechat сообщает, что китайские военные нанесли удары по целям в Тайваньском проливе во время учений.

В четверг стартовали новые военные учения армии Китая, которые сконцентрированы в шести районах вокруг тайваньского острова. В ходе начавшегося боевого манёвра армия Китая произвела пуск снарядов по целям в восточной области Тайваньского пролива, поразив все намеченные объекты.

Ожидается, что начавшиеся 4 августа учения войск Китая возле Тайваня пройдут до 7 августа включительно. Вместе с тем МИД КНР уведомляет, что активизация деятельности китайской армии вблизи Тайваня является закономерной реакцией официального Пекина на высадку Нэнси Пелоси на острове.