МИД Китая: поездка Пелоси на Тайвань обнажила «уродливое» лицо США

Глава МИД Китая Ван И утверждает, что действия американского правительства по вопросу Тайваня является умышленным фарсом Вашингтона.

4 августа министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин рассматривает поездку спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань как продуманный фарс правительства Соединённых Штатов, который ведёт к дестабилизации взаимоотношений между Пекином и Вашингтоном.

По словам Ван И, совершив поездку на тайваньский остров, Пелоси показала миру истинное "уродливое" лицо политики США, поскольку Вашингтон больше не скрывает своих намерений сдерживать развитие Китая путём использования Тайваня.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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