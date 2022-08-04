МИД Китая: поездка Пелоси на Тайвань обнажила «уродливое» лицо США

Глава МИД Китая Ван И утверждает, что действия американского правительства по вопросу Тайваня является умышленным фарсом Вашингтона.

4 августа министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин рассматривает поездку спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань как продуманный фарс правительства Соединённых Штатов, который ведёт к дестабилизации взаимоотношений между Пекином и Вашингтоном.

По словам Ван И, совершив поездку на тайваньский остров, Пелоси показала миру истинное "уродливое" лицо политики США, поскольку Вашингтон больше не скрывает своих намерений сдерживать развитие Китая путём использования Тайваня.