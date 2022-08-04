Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для пограничников РФ

Владимир Путин подписал законопроект, наделяющих российских пограничников в зоне боевых действий статусом ветерана.

Утром 4 августа Владимир Путин подписал закон, который подразумевает наделение российских пограничников ФСБ статусом ветерана боевых действий. Ранее аналогичный законопроект был подписал в отношении граждан России и республик Донбасса, принимающих или принимавших участие в спецоперации на территории Украины.

В тот же день Путин подписал указ о присвоении посмертного звания Героя России полковнику вооружённых сил ДНР Ольге Качуре, которая руководила полком артиллерии армии Донецкой Народной республики и была убита украинскими войсками накануне.