Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для пограничников РФ
Владимир Путин подписал законопроект, наделяющих российских пограничников в зоне боевых действий статусом ветерана.
Утром 4 августа Владимир Путин подписал закон, который подразумевает наделение российских пограничников ФСБ статусом ветерана боевых действий. Ранее аналогичный законопроект был подписал в отношении граждан России и республик Донбасса, принимающих или принимавших участие в спецоперации на территории Украины.
В тот же день Путин подписал указ о присвоении посмертного звания Героя России полковнику вооружённых сил ДНР Ольге Качуре, которая руководила полком артиллерии армии Донецкой Народной республики и была убита украинскими войсками накануне.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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