Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщает, что в ближайший месяц власти выберут дату проведения референдума о присоединении региона к России.

Официальный представитель ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщает, что местные власти в тесной координации с Кремлём намерены выбрать дату проведения референдума о присоединении региона к России в ближайший месяц.

Примечательно, что ранее представители временной гражданской администрации Херсона сообщили, что соответствующий референдум может быть проведёт до 15 сентября. Аналогичные заявления сделали власти Запорожья, ДНР и ЛНР, уточнив, что референдумы во всех четырёх регионах скорее всего пройдут в один день.