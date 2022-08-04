Дата референдума о вхождении Херсона в состав РФ определится в течение месяца
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщает, что в ближайший месяц власти выберут дату проведения референдума о присоединении региона к России.
Официальный представитель ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщает, что местные власти в тесной координации с Кремлём намерены выбрать дату проведения референдума о присоединении региона к России в ближайший месяц.
Примечательно, что ранее представители временной гражданской администрации Херсона сообщили, что соответствующий референдум может быть проведёт до 15 сентября. Аналогичные заявления сделали власти Запорожья, ДНР и ЛНР, уточнив, что референдумы во всех четырёх регионах скорее всего пройдут в один день.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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