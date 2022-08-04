Польша построит электронный барьер на границе с Калининградской областью РФ
Польские пограничники начнут строительство электронного заграждения на границе с российской Калининградской областью.
4 августа пограничная стража Польши опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что в ближайшее время польские пограничники возведут электронный забор на границе с Калининградской областью России. Также Польша намерена выстроить заграждение вдоль реки Буг, отделяющей польское государство от Украины и Беларуси.
Примечательно, что ранее Польша начала строить электронный забор на границе с Беларусью, который должен стать дополнением к уже построенному заграждению на границе с белорусским государством протяжённостью 202 километра и высотой пять метров.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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