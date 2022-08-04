В Госдуме проверяют уплату налогов Галкиным, Хаматовой и Ургантом

Депутат Госдумы РФ Иван Сухарев выступил с инициативой проверки уплаты налогов такими известными личностями, как Максим Галкин, Чулпан Хаматова, Иван Ургант.

Депутатом Государственной думы Российской Федерации Иваном Сухаревым было направлено обращение генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с требованием проверить по поводу уплаты налоговых сборов с полученных доходов ведущих Максима Галкина и Ивана Урганта, актрису Чулпан Хаматову.

Политик утверждает, что сведения о продаже своего имущества на территории России вышеназванными знаменитостями, которые резко высказываются о спецоперации в Украине, постоянно мелькают в СМИ.

Источники же полученных средств, на которые куплена собственность, остаются невыясненными, также поднят вопрос об уплате налоговых сборов с имеющихся доходов.

В обращении сказано:

В связи с этим, а также на основании материалов публикаций прошу вас поручить провести проверку на предмет уплаты налогов с полученных доходов вышеуказанных лиц и в случае подтверждения их неуплаты принять меры прокурорского реагирования, в том числе по аресту всех счетов, объектов движимого и недвижимого имущества с последующей передачей в доход государства,

Ранее появилась информация о том, что Чулпан Хаматова по собственному желанию уволилась из театра "Современник", где трудилась долгие годы.