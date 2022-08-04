Зеленской обсудил с главой НАТО Столтенбергом военную поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с главой НАТО Йенсом Столтенбергом.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом.

Основной темой для разговора стала военная поддержка, которую НАТО оказывает Украине с момента начала российской спецоперации 24 февраля.

Отметим, что подробностей разговора со Столтенбергом Владимир Зеленский раскрывать не стал.

Стоит отметить, что многие страны НАТО тратя огромное количество своих ресурсов на поддержку Украины, рассчитывая, что затем им это компенсируют Соединенные Штаты.

При этом на данный момент США не отправили технику ни в одну страну, которая помогает народу Украины. Получается, что это были попросту пустые обещания.