Актёр Александр Филипенко срочно госпитализирован с коронавирусом в московскую больницу
Популярный 77-летний актёр Александр Филиппенко был срочно доставлен в больницу. Лечение знаменитости осложняется целым букетом хронических заболеваний.
Известный в СССР и России актер Александр Филиппенко экстренно госпитализирован в столичную больницу с диагнозом - коронавирусная инфекция.
Александр Георгиевич Филиппенко - советский и российский актёр театра и кино. Заслуженный артист РСФСР. Народный артист России. Лауреат Государственной премии РФ. Играет в спектаклях московских театров Гоголь-центр, Театр Моссовета. Сотрудничает с лекторием Прямая речь, где проводит моно-спектакли.
В настоящее время состояние артиста оценивается медиками как средней тяжести.
Поступила информация, что врачи выявили у пожилого актёра изменения в нижней доле левого лёгкого. Это явный признак начала пневмонии, спровоцированной ковидом.
Лечение знаменитости проходит нелегко, так как у Филиппенко присутствует целый ряд хронических болезней, начиная от ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности до мерцательной аритмии.
Факт госпитализации известной личности подтвердила и его жена Марина Ишимбаева.
Александра Георгиевича положили в больницу 2 августа, надеемся, в конце недели его выпишут.
Филиппенко - уроженец Москвы. На свет будущая звезда экрана появился в 1944 году. С 2006 года актёр трудится в Театре им. Моссовета, до этого он служил в столичном Театре им. Гоголя ("Гоголь-Центре"). На счету артиста 100 картин.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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