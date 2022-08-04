Актёр Александр Филипенко срочно госпитализирован с коронавирусом в московскую больницу

Популярный 77-летний актёр Александр Филиппенко был срочно доставлен в больницу. Лечение знаменитости осложняется целым букетом хронических заболеваний.

Известный в СССР и России актер Александр Филиппенко экстренно госпитализирован в столичную больницу с диагнозом - коронавирусная инфекция.

Александр Георгиевич Филиппенко - советский и российский актёр театра и кино. Заслуженный артист РСФСР. Народный артист России. Лауреат Государственной премии РФ. Играет в спектаклях московских театров Гоголь-центр, Театр Моссовета. Сотрудничает с лекторием Прямая речь, где проводит моно-спектакли.

В настоящее время состояние артиста оценивается медиками как средней тяжести.

Поступила информация, что врачи выявили у пожилого актёра изменения в нижней доле левого лёгкого. Это явный признак начала пневмонии, спровоцированной ковидом.

Лечение знаменитости проходит нелегко, так как у Филиппенко присутствует целый ряд хронических болезней, начиная от ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности до мерцательной аритмии.

Факт госпитализации известной личности подтвердила и его жена Марина Ишимбаева.

Александра Георгиевича положили в больницу 2 августа, надеемся, в конце недели его выпишут.

Филиппенко - уроженец Москвы. На свет будущая звезда экрана появился в 1944 году. С 2006 года актёр трудится в Театре им. Моссовета, до этого он служил в столичном Театре им. Гоголя ("Гоголь-Центре"). На счету артиста 100 картин.