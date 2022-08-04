Подольская похвасталась фигурой в бикини
Известная российская певица Наталья Подольская, жена Владимира Преснякова, отдыхает с семьёй. Певица решила не упускать возможность похвастаться стройной фигурой, выложив фото в купальнике.
Известная исполнительница Наталья Подольская находится на отдыхе со своим семейством. Не похвастаться фигурой в жаркий день знаменитость не могла.
Певица порадовала своих фанатов откровенными снимками. Совсем недавно знаменитость выкладывала в соцсетях фотографии в закрытом купальнике, а теперь опубликовала новые, в бикини, чем вызвала восторг фолловеров.
40-летняя артистка - обладательница точёной фигурки. По мнению многих почитателей её таланта, Подольская может считаться эталоном красоты!
Звезда продемонстрировала снимки, сделанные на пляже, где она позирует одна и с детьми.
Наталья замужем за известным певцом Владимиром Пресняковым. Пара воспитывает сыновей Артемия, которому 7 лет, и полуторагодовалого Ивана. Для матери двоих наследников артистка выглядит отлично, что её фанаты и поспешили заметить в комментариях.
Вот это фигура!
Просто красотка!
И пора прекрасная, и вы, и детки - одни восхищения!
Вот это другое дело. А то на такое шикарное тело надела "бабушкины" плавки.
Без хейтеров, конечно, не обошлось. Недоброжелатели считают фигуру знаменитости "слишком тощей" для купальника с завязочками.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин присвоил звание Героя России посмертно полковнику армии ДНР Ольге Качуре
Представитель богатого клана из Таиланда может избежать наказания за смертельный наезд
Пелоси ответила на агрессивную риторику Китая по поводу ее визита на Тайвань
Три бригады ВСУ дезертировали с поля боя в ДНР, из-за потерь личного состава
Флот Китая вывел два авианосца в море перед высадкой пелоси на Тайвань