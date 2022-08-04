Подольская похвасталась фигурой в бикини

Известная российская певица Наталья Подольская, жена Владимира Преснякова, отдыхает с семьёй. Певица решила не упускать возможность похвастаться стройной фигурой, выложив фото в купальнике.

Известная исполнительница Наталья Подольская находится на отдыхе со своим семейством. Не похвастаться фигурой в жаркий день знаменитость не могла.

Певица порадовала своих фанатов откровенными снимками. Совсем недавно знаменитость выкладывала в соцсетях фотографии в закрытом купальнике, а теперь опубликовала новые, в бикини, чем вызвала восторг фолловеров.

40-летняя артистка - обладательница точёной фигурки. По мнению многих почитателей её таланта, Подольская может считаться эталоном красоты!

Звезда продемонстрировала снимки, сделанные на пляже, где она позирует одна и с детьми.

Наталья замужем за известным певцом Владимиром Пресняковым. Пара воспитывает сыновей Артемия, которому 7 лет, и полуторагодовалого Ивана. Для матери двоих наследников артистка выглядит отлично, что её фанаты и поспешили заметить в комментариях.

Вот это фигура!

Просто красотка!

И пора прекрасная, и вы, и детки - одни восхищения!

Вот это другое дело. А то на такое шикарное тело надела "бабушкины" плавки.

Без хейтеров, конечно, не обошлось. Недоброжелатели считают фигуру знаменитости "слишком тощей" для купальника с завязочками.