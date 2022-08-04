Литвинова, пребывающая во Франции, заявила о намерении вернуться в Россию

Известная российская актриса и режиссёр Рената Литвинова, которая с начала спецоперации РФ в Украине, находится в Париже, поведала о том, что хочет вернуться на родину.

Актриса и режиссер Рената Литвинова, покинувшая родное государство и остановившаяся в Париже, дала ответ на вопрос фолловеров в социальных сетях о своём возвращении в РФ.

Артистка не стала скрывать, что хочет вернуться обратно, на родину.

Что за вопрос - я не могу не хотеть вернуться.

Знаменитость приобрела квартирой во французской столице еще 7 лет назад. Подписчики звезды отечественного экрана закидали её вопросами о том, как ей нравится жизнь в Европе.

Известна личность сообщила, что на чужбине позволила себе любимой всё то, что строго-настрого запрещала дома.

Актриса позволила себе "сидеть, не вставая, вечность", стала пропускать встречи. Здесь селебрити лакомилась макаронами и чипсами, а также пила все напитки, которые ранее были для неё табу.

Напомним, что Литвинова отправилась в Париж в компании своей дочери Ульяны Добровской и приятельницы, певицы Земфиры сразу после объявления о спецоперации России на Донбассе.

После появлялись сведения о том, что актриса проходит лечение в главном городе Франции. Также знаменитость посылала в родной театр официальное письмо с объяснением причин своего внезапного отъезда.