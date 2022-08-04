Пожилые финны высказались против выдачи туристических виз россиянам

Граждане Финляндии высказались против выдачи туристических виз россиянам. Большая часть проголосовавших против, были пожилые мужчины. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация Yle в ходе проведённого социологического опроса.

В ходе проведённого в августе опроса, который был организован финской телерадиовещательной корпорации Yle, 58% финских граждан проголосовали против выдачи туристических виз россиянам.

Данный опрос был проведен в связи с предложением властей Финляндии прекратить выдачу виз гражданам РФ.

По оценкам корпорации Yle, в опросе приняли участие около 1000 граждан Финляндии.

Больше всего инициативу властей подержали мужчины пожилого возраста 50-64 лет. Также сторонники партий "Истинных финнов" и "Коалиционной партии" в ходе опроса высказались за отмену выдачи туристических виз россиянам.

Эксперты компании Yle отмечают, что представители данных групп классически придерживаются антироссийских позиций.

Против принятия подобных мер высказались 24% опрошенных. В своём большинстве это молодые люди в возрасте 25-34 года и женщины. Из политических сил выступившие с аналогичной позицией оказались сторонники партии "Власть принадлежит народу" и социал-либеральной Шведской народной партии.

Количество неопределившихся в данном вопросе финнов составило 18%.

Ранее, в июле 2022 года, крупнейшие парламентские партии Финляндии выступили с инициативой за прекращение выдачи туристических виз россиянам.