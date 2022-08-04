Боевики ИГИЛ были арестованы в Иране за попытки нападения на процессии верующих

10 боевиков ИГИЛ были арестованы в Иране агентами разведки за попытки нападения на религиозные процессии, приуроченные к священному месяцу Мухаррам.

В Иране, 4 августа, были арестованы 10 боевиков террористической организации ИГИЛ, которые планировали нападения на религиозные праздничные процессии и мероприятия. Об этом сообщило издательство Reuters с ссылкой на источник из Иранской разведки.

Боевики были захвачены вместе с полным арсеналом оружия, который они планировали использовать для проведения своих атак на религиозные мероприятия. В ходе обысков были обнаружены несколько взрывных устройств, средств завязи и огнестрельного оружия.

В ходе задержания, боевики открыли огонь по сотрудникам иранской разведки, вследствие чего, были ранены двое иранских агентов. Место и время столкновения официальными лицами Ирана не разглашается, - говориться в сообщении Reuters.

В Министерстве национальной безопасности Ирана сообщили, что боевики готовились совершить нападения на религиозные мероприятия, приуроченные к священному для мусульман месяцу Мухаррам.

Иран признает "Исламское государство" террористической организацией. Так, ранее, Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал ИГИЛ "идеологическим братом" Аль-каиды, добавив, что "так называемое Исламское государство не является ни исламским, ни государством".