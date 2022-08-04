Фото дрейфующего автомобиля стало основанием для Toyota отказать в гарантийном ремонте двигателя GR86

Сервисный центр Toyota отказал в гарантийном ремонте двигателя GR86. Основанием послужила фотография дрейфующего автомобиля выложенная в сети Internet.

Tayota позиционирует двигатель GR86 как крайне надёжный. Каждому новому покупателю дарят бесплатное членство в HACA и бесплатный ваучер на трек-день. Создаётся впечатление, что гарантийный ремонт двигателя будет проведён даже если поломка произошла в результате спортивного вождения. Оказалось это не так.

Блейк Альварадо разместил на Facebook пост в котором рассказал о своих приключениях с двигателем GR86. В сообщение указывается, что двигатель вышел из строя из-за нехватки масла по причине избытка герметика. По словам Альварадо это обычное явление для двигателей этого типа.

Для осмотра двигателя выехал технический специалист Tayota. Примечательно, что кроме двигателя были изучены и социальные сети Альварадо. В итоге Блейку показали фото, на котором он дрифтовал на своём автомобиле.

Эта фотография оказалась основанием для отказа гарантийного обслуживания. Блейку предложили заплатить за ремонт двигателя 11 тысяч долларов. Альварадо попытался оспорить решение, но получил отказ.

Платить Блейк отказался. Отбуксировал машину в ближайший центр Subaru, где ему установили двигатель с небольшим пробегом за 7 тыс. долларов.

История Блейка получила огласку и активно обсуждается в сети. Владельцев Toyota интересует вопрос, какие основания придумает компания для отказа ремонта их автомобиля.

В настоящий момент Toyota проводит расследование по делу Альварадо. Своим клиентам автоконцерн предлагает обращаться в Центр по взаимодействию с брендом в ситуациях, когда возникают спорные вопросы с региональными дилерами.