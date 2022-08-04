Певец Shaman обогнал Бибера в мировом хит-параде на Ютубе
Певец Shaman, добившийся успеха благодаря интернету, оказался единственным российским исполнителем в мировом хит-параде на Ютубе. Кроме того, артист из России обошёл Джастина Бибера в этом топ-листе.
Певец SHAMAN, популярность которого обеспечил интернет, стал единственным россиянином в мировом хит-параде популярной площадки YouTub, который занял 92 место и обогнал Джастина Бибера с его популярной композицией "Baby".
22 июля увидел свет рок-манифест артиста под названием "Я русский". Исполнитель сам написал и слова, и музыку композиции, а также стал автором клипа.
Хит "взорвал" интернет-пространство - с момента выхода релиза прошло всего 2 недели, а клип занимает первую строчку российских трендоа и чартах Ютуба и, видимо, не скоро уступит свои позиции.
Видео набрало уже 7 000 000 просмотров.
Узнав о победе над Джастином Бибером, SHAMAN поспешил поделиться радостной вестью со своими подписчиками в личном Телеграм-канале, добавив при этом: "Джастин, прости".
Ранее артист дал комментарии относительно появления своей композиции "Встанем!" в политической телевизионной передаче "Вести недели".
Конечно, это чудо! Вы можете себе представить – впервые в истории российского ТВ, на канале "Россия 1" в рамках новостной программы "Вести недели", в прайм-тайм презентован не фрагмент песни, а вся она целиком - 4 минуты.
После этого SHAMAN поблагодарил ведущего программы и фанатов за поддержку.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Певец Shaman обогнал Бибера в мировом хит-параде на Ютубе
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