Певец Shaman обогнал Бибера в мировом хит-параде на Ютубе

Певец Shaman, добившийся успеха благодаря интернету, оказался единственным российским исполнителем в мировом хит-параде на Ютубе. Кроме того, артист из России обошёл Джастина Бибера в этом топ-листе.

Певец SHAMAN, популярность которого обеспечил интернет, стал единственным россиянином в мировом хит-параде популярной площадки YouTub, который занял 92 место и обогнал Джастина Бибера с его популярной композицией "Baby".

22 июля увидел свет рок-манифест артиста под названием "Я русский". Исполнитель сам написал и слова, и музыку композиции, а также стал автором клипа.

Хит "взорвал" интернет-пространство - с момента выхода релиза прошло всего 2 недели, а клип занимает первую строчку российских трендоа и чартах Ютуба и, видимо, не скоро уступит свои позиции.

Видео набрало уже 7 000 000 просмотров.

Узнав о победе над Джастином Бибером, SHAMAN поспешил поделиться радостной вестью со своими подписчиками в личном Телеграм-канале, добавив при этом: "Джастин, прости".

Ранее артист дал комментарии относительно появления своей композиции "Встанем!" в политической телевизионной передаче "Вести недели".

Конечно, это чудо! Вы можете себе представить – впервые в истории российского ТВ, на канале "Россия 1" в рамках новостной программы "Вести недели", в прайм-тайм презентован не фрагмент песни, а вся она целиком - 4 минуты.

После этого SHAMAN поблагодарил ведущего программы и фанатов за поддержку.